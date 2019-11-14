الراصد «الحربي» يتوقع قدوم موجة سيبيرية باردة ويحدد موعدها

نصح الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، اليوم الخميس، بارتداء الملابس الشتوية، متوقعًا قدوم موجة باردة سيبيرية خلال الأيام القادمة.

وقال الراصد الحربي، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر: «أخرجوا الملابس الشتوية»، مشيرًا إلى موجة شتوية مبكرة وانقلاب حراري لافت للانتباه، من جراء اندفاع كتلة سيبيرية شديدة البرودة، تزامنًا مع الحالة الماطرة المتوقعة خلال هذه الأيام.

وتابع قائلًا إنه يتوقع خلال الفترة من 16-22 نوفمبر الجاري، اندفاع كتلة سيبيرية شديدة البرودة نحو المملكة ودولة الكويت والعراق وبلاد الشام، تعمل على انخفاض كبير في درجات الحرارة، أقل من المعتاد في مثل هذا الوقت من السنة.

Advertisements

وأضاف الراصد الحربي أن الموجة الجديدة تعتبر موجة شتوية مبكرة، وانقلابًا حراريًّا كبيرًا ملموسًا؛ علمًا بأن بداية فصل الشتاء فلكيًّا بعد أكثر من شهر من الآن.

وأوضح أن هذه الموجة تعد أول موجة شتوية مبكرة لهذه السنة، مطالبًا بالاستعداد لها بإخراج الملابس الشتوية، مضيفًا أنها تأتي تزامنًا مع الحالة الماطرة التي بدأت اليوم بالمملكة، مشيرًا إلى أن تأثر شمال سواحل البحر الأحمر بالموجة الباردة سيكون أكثر من جنوبها.

وحول درجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن المملكة خلال هذه الموجة الباردة فهي كالتالي: طريف 16-6، سكاكا 16-6، حائل 16-5، تبوك 20-7، بريدة 16-7، الرياض 16-8، دمام 22-14، المدينة 24-12 وشمالها أقل من ذلك، مكة المكرمة 30-20، الباحة 17-11، أبها 17-6، نجران 23-12 درجة مئوية.