بالفيديو.. لفتة إنسانية من وزير الإسكان تجاه الأسر المستفيدة من الوحدات السكنية

في لفتة إنسانية لاقت استحسان الجميع، زار وزير الإسكان المهندس ماجد بن عبدالله الحقيل، عددًا من المستفيدين بالوحدات السكنية للاطمئنان عليهم.

وفي أجواء عائلية لم تَخْلُ من البهجة، حرص الوزير على مصافحة أفراد إحدى الأسر داخل سكنهم الجديد، ورسم البسمة على وجوههم، سائلًا إياهم عن أحوالهم وعن الموعد الذي تسلموا فيه الوحدة السكنية، والتقى خلال الزيارة رجلًا مسنًّا من ذوي الحالات الخاصة سكن الدور الأرضي، متمنيًا له التوفيق.

وردت الأسرة على لفتة الوزير بالدعاء له بالخير، وبأن يكثر الله من أمثاله، وأن يحذوَ الجميع حذوه، فيما جدد الوزير تأكيد أن ما يتحقق إنما هو بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتقديم الدعم والتوجيه.

وكان وزير الإسكان تفقد عددًا من المشاريع السكنية ومخططات الأراضي المجانية بمنطقة جازان، واطلع على سير العمل فيها، مشددًا على ضرورة إنجازها في الأوقات المحددة وبالجودة المناسبة تمهيدًا لتسليمها للمواطنين المستفيدين من برنامج «سكني».