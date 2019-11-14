السعودية اليوم / مركز أبحاث الزراعة العضوية بالقصيم ينظم ورشة عن " استصلاح الأراضي الزراعية "



عنيزة 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

نظم مركز أبحاث الزراعة العضوية بمنطقة القصيم بعنيزة أمس ، ورشة عمل بعنوان " استصلاح الأراضي الزراعية " ، تستهدف الموظفيــــــن من قطاعــــات الوزارة الفنيـــــــة والمزارعين العضويين والمرشدين الزراعيين في المملكة ..

وتهدف الورشة التي حضرها 65 طالباً بالمرحلة الثانوية إلى التعريف بأهم أنشطة المركز في مجال استصلاح الأراضي الزراعية .

// انتهى //

11:50ت م

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