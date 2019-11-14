السعودية اليوم / مدني حائل يحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة



حائل 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة, مشيراً إلى احتمال أن تتأثر أجواء المنطقة بتغيرات جوية يصحبها هطول أمطار رعدية تستمر حتى يوم غد - بمشيئة الله -.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بحائل المقدم نافع الحربي بالجميع عدم المخاطرة أثناء هطول الأمطار بعبور الأودية أو التنزه بجوار المستنقعات المائية والحذر من السيول المنقولة, داعياً المواطنين والمقيمين إلى إتباع إرشادات السلامة ومتابعة مستجدات الحالة وفق ما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة, سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء.

// انتهـى //

11:47ت م

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