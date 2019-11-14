ثقافي / " تعظيم الله تعالى" محاضرة بتبوك غداً



الرياض 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك غداً, محاضرة بعنوان " تعظيم الله تعالى"، يقدمها علي بن محمد الشهري بعد صلاة المغرب في جامع الملك عبدالعزيز بحي الفيصلية بتبوك.

وتأتي المحاضرة ضمن برامج الفرع التوجيهية والدعوية .

// انتهى //

11:42ت م

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