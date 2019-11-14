السعودية اليوم / بلدي الباحة يقر مبادرة المحافظة على الممتلكات العامة



الباحة 17 ربيع الأول 1441هـ الموافق 14 نوفمبر 2019م واس

أقر المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة في جلسته التي عُقدت أمس بمقر المجلس ، مبادرة " المحافظة على الممتلكات العامة " ، التي تأتي تعزيزاً لشعار " باحتنا أجمل " الذي أطلقته الأمانة مطلع العام.

وتشمل المبادرة المحافظة على الممتلكات العامة التي تقع تحت مظلّة الملكيّة العامة كالطُرق، والجسور، والمساجد، والحدائق ، والجامعات، والمدارس ، والهيئات الحُكوميّة، والمرافق العامّة، والمراكز الخدميّة على مختلف تصنيفاتها والمتنزهات ومواقف السيارات العامة والإدارات الحكومية والشوارع والأسواق ودورات المياه العامة، والتوعية برمي النفايات في الأماكن المخصّصة.

كما تشمل المحافظة على أعمدة الإنارة ومقاعد الحدائق وعدم الكتابة على الجدران أو الطبخ في مواقع التنزه ، فيما سيتم تفعيل المبادرة من خلال توعية شرائح المجتمع بأهمية المحافظة على الممتلكات العامة ونظافتها .

وتتضمن المبادرة تفعيل الشراكة المجتمعية بين القطاعات الحكومية والمؤسسات التجارية ، من خلال المدارس الحكومية والأهلية والجامعات والكليات التقنية والمعاهد الفنية ، وإقامة مسابقات ومنافسات متنوعة تهدف للمحافظة على الممتلكات العامة ،وتفعيل الأنشطة الطلابية داخل المدارس والجامعات وتفعيل برامجها للمبادرة من خلال إقامة شراكة مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة والجامعة والكلية التقنية ، وإنشاء فرق تطوعية وعمل منافسات بينهم ، إلى جانب مشاركة الدوائر والجهات الحكومية ذات العلاقة منها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة لنشر ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة من خلال خطب الجمعة.

// انتهي //

11:37ت م

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