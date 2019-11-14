السعودية اليوم / مدير الجامعة الإسلامية يستقبل الرئيس العام لجمعية أهل الحديث المركزية بباكستان



المدينة المنورة 17 ربيع الأول 1441هـ الموافق 14 نوفمبر 2019م واس

استقبل مدير الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور عبدالله العتيبي اليوم، الرئيس العام لجمعية أهل الحديث المركزية بباكستان الدكتور ساجد مير, والأمين العام للجمعية الدكتور عبدالكريم بخش, والوفد المرافق لهما.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الشيخ ساجد مير بمخرجات الجامعة الإسلامية وإسهاماتها لخدمة أبناء المسلمين، من خلال استقطابها للطلاب المتميزين, وتوفير أفضل الفرص التعليمية لهم، وتعليمهم اللغة العربية.

يذكر أن عدد الطلاب من جمهورية باكستان بالجامعة ٣٦٤ طالباً، فيما بلغ إجمالي الخريجين ١٥٥٩ طالباً باكستانياً.

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11:31ت م

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