

مكة المكرمة 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

كشف مدير إدارة الإنارة بأمانة العاصمة المقدسة المهندس عمر بابقي عن استكمال مشروع تطوير شبكة الإنارة بطريق الملك فيصل الرابط بين أحياء جبل النور والمعيصم ومخططات الشرائع وطريق الطائف، مشيراً إلى الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير شبكة الإنارة على الطريق الواقع بين حجز السيارات و كوبري جبل النور وذلك ضمن أعمال الأمانة لتطوير شبكات الإنارة بالعاصمة المقدسة.

وبين أن إدارة الإنارة بتركيب 73 برجاً للإنارة و 438 كشافاً بقدرة 1000 واط صوديوم إضافة إلى وضع 10 لوحات توزيع وتمديد كابلات 8400 م ط ، مفيداً أن العمل جار على استكمال الجزء المتبقي من المشروع من كوبري جبل النور إلى ميدان العدل .

// انتهى //

11:26ت م

0048





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / استكمال إنارة طريق الملك فيصل بمكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.