السعودية اليوم / الضمان الصحي يدشّن أجنحة للتوعية بمرض السكري في ثلاث مدن



الرياض 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

يشارك مجلس الضمان الصحي التعاوني في التوعية بمخاطر مرض السكري من خلال أجنحة توعوية وفعاليات صحية متنوعة أعدّها بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري، الذي يوافق 14 نوفمبر من كل عام، وتستمر لمدة ثلاثة أيام داخل ثلاثة مراكز تجارية هي "بانوراما مول" بالرياض و"الظهران مول" بالخبر "والسلام مول" بمدينة جدة.

وتتضمن الأجنحة استشارات طبية وفحص السكر مجاناً، بالإضافة للأنشطة الخاصة بتوعية المُؤمَّن لهم بحقوقهم التأمينية والتعريف بحدود منافع الوثيقة الموحدة، وقنوات التواصل مع المجلس ويباشر (29) متطوعاً من المجلس ومقدمي الخدمة الصحية وشركات التأمين الصحي وشركات إدارة المطالبات وعدد من الجمعيات الصحية، العمل في تلك المواقع ويقدمون التوعية والخدمات للرواد بين الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً على مدى الأيام الثلاثة التي تشهد الفعاليات.

وتأتي هذه الخطوة تأكيداً لحرص المجلس على مشاركة قطاع التأمين الصحي الخاص في محور المشاركة المجتمعية، بما يتواءم مع استراتيجية المجلس 2030 التي ترمي إلى تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني، وصولاً للأهداف البعيدة لرؤية 2030 وإحداث الأثر في المجتمع السعودي من خلال تشجيع العمل الطوعي وتوسيع الفرص التطوعيّة بين المجلس وشركائه في شركات التأمين وشركات إدارة المطالبات نحو بلوغ هدف المملكة في الوصول إلى عدد مليون متطوع بحلول العام 2030.

ويسعى المجلس إلى استثمار الفرصة التي يتيحها اليوم العالمي لمرض السكري للعمل على إيصال طائفة من الرسائل التوعوية والتعريف برسالة ورؤية المجلس، لا سيما أنّ هذا النوع من المناشط يعد سانحة طيبةً، تتيح مخاطبة قطاعات واسعة من المجتمع عبر بناء جسور من التعاون والتواصل عن طريق القنوات التي أتاحها المجلس للرد على كافة التساؤلات وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوي عبر الرقم الموحد: 920001177 والبوابة الإلكترونية : www.cchi.gov.sa والبريد الإلكتروني:

// انتهى //

11:21ت م

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الرياض 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واسيشارك مجلس الضمان الصحي التعاوني في التوعية بمخاطر مرض السكري من خلال أجنحة توعوية وفعاليات صحية متنوعة أعدّها بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري، الذي يوافق 14 نوفمبر من كل عام، وتستمر لمدة ثلاثة أيام داخل ثلاثة مراكز تجارية هي "بانوراما مول" بالرياض و"الظهران مول" بالخبر "والسلام مول" بمدينة جدة.وتتضمن الأجنحة استشارات طبية وفحص السكر مجاناً، بالإضافة للأنشطة الخاصة بتوعية المُؤمَّن لهم بحقوقهم التأمينية والتعريف بحدود منافع الوثيقة الموحدة، وقنوات التواصل مع المجلس ويباشر (29) متطوعاً من المجلس ومقدمي الخدمة الصحية وشركات التأمين الصحي وشركات إدارة المطالبات وعدد من الجمعيات الصحية، العمل في تلك المواقع ويقدمون التوعية والخدمات للرواد بين الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساءً على مدى الأيام الثلاثة التي تشهد الفعاليات.وتأتي هذه الخطوة تأكيداً لحرص المجلس على مشاركة قطاع التأمين الصحي الخاص في محور المشاركة المجتمعية، بما يتواءم مع استراتيجية المجلس 2030 التي ترمي إلى تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني، وصولاً للأهداف البعيدة لرؤية 2030 وإحداث الأثر في المجتمع السعودي من خلال تشجيع العمل الطوعي وتوسيع الفرص التطوعيّة بين المجلس وشركائه في شركات التأمين وشركات إدارة المطالبات نحو بلوغ هدف المملكة في الوصول إلى عدد مليون متطوع بحلول العام 2030.ويسعى المجلس إلى استثمار الفرصة التي يتيحها اليوم العالمي لمرض السكري للعمل على إيصال طائفة من الرسائل التوعوية والتعريف برسالة ورؤية المجلس، لا سيما أنّ هذا النوع من المناشط يعد سانحة طيبةً، تتيح مخاطبة قطاعات واسعة من المجتمع عبر بناء جسور من التعاون والتواصل عن طريق القنوات التي أتاحها المجلس للرد على كافة التساؤلات وتلقي الملاحظات والمقترحات واستقبال الشكاوي عبر الرقم الموحد: 920001177 والبوابة الإلكترونية : www.cchi.gov.sa والبريد الإلكتروني: [email protected] أو تطبيق الهواتف الذكية, بالإضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي: (تويتر، فيس بوك، لنكد إن) على الصفحات الرسمية للمجلس .// انتهى //11:21ت م0045

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.