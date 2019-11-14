السعودية اليوم / تدريب 3656 مواطناً ومواطنة في الأسبوع الثالث من برنامج "أُتقن"



الرياض 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من المرحلة الخامسة لبرنامج أُتقن في أسبوعه الثالث 3656 مستفيداً ومستفيدة.

وأشارت أرقام المتقدمين على البرنامج منذ بدء التسجيل على البوابة وحتى الآن 44142 متقدماً ومتقدمة، وتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة المناطق الأكثر إقبالًا من المستفيدين، حيث بلغت 934 مستفيداً ومستفيدة، تلاها منطقة الرياض في المرتبة الثانية بواقع 665 مستفيداً ومستفيدة، وفي المرتبة الثالثة منطقة المدينة المنورة، حيث شكلت أعداد المستفيدين 458 مستفيداً ومستفيدة.

كما تصدرت دورة أمن المعلومات "الأمن السيبراني" أكثر التخصصات إقبالاً من الجنسين، حيث بلغت أعدادهم في الأسبوع الثاني 928 مستفيداً ومستفيدة، ودورة صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني 559 مستفيداً ومستفيدة، فيما جاءت دورة صيانة الجوال في المرتبة الثالثة بواقع 528 مستفيداً ومستفيدة.

وتتيح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال البوابة الإلكترونية لمركز الأعمال وخدمة المجتمع ctc.tvtc.gov.sa لأفراد المجتمع ممن تتراوح أعمارهم 15 سنة فما فوق، التقديم على برنامج أتقن لإكسابهم المهارات المهنية والتقنية ونشر ثقافة العمل التقني والمهني في أوساط المجتمع.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أطلقت المرحلة الخامسة من برنامج التدريب المجتمعي "أتقن" في مختلف منشآتها التدريبية و 8 من مراكز الحي المتعلم التابعة للإدارة العامة للتعليم المستمر بوزارة التعليم، في مختلف مناطق المملكة، والتي بدأ التدريب بها في 27 أكتوبر 2019 وتقام في الفترة المسائية، حيث تقدم من خلال البرنامج عدة دورات تدريبية قصيرة في مختلف التخصصات المهنية والتقنية والبالغ عددها 16 دورة موجهة لجميع أفراد المجتمع.

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11:20ت م

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