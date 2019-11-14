السعودية اليوم / "مهارات الاتصال لمنسوبي دوريات الأمن" دورة بجامعة بيشة



أبهـا 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

نظّمت عمادة التطوير والجودة بجامعة بيشة أمس، دورة تدريبية بعنوان "مهارات الاتصال والتواصل"، استهدفت منسوبي الدوريات الأمنية بمحافظة بيشة.

وأوضح عميد عمادة التطوير والجودة المكلف الدكتور خالد بن علي أبو حاصل أن الدورة التدريبية التي نفذتها الجامعة ضمن مبادراتها تجاه المسؤولية المجتمعية, تناولت طرق مهارات الاتصال والتواصل الفعّال بما يسهم في تطوير أداء الفرد مع الآخرين وينعكس ايجاباً على المجتمع.

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11:07ت م

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