السعودية اليوم / أمطار على مركز شقري بمنطقة تبوك



تبوك 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

هطلت صباح اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على مركز شقري التابع لمنطقة تبوك , شملت المركز وضواحيه روافة وسد الفراشة والعلو , ومازالت السماء ملبدة بالغيوم .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى//

10:56ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.