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2019-11-14 أمطار وبرد على جازان دعا المدني لأخذ الحيطة والحذر متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية وتساقط البرد، تشمل مدينة جيزان ومحافظات صبيا وبيش وأبو عريش، والداير بني مالك والحرث وصامطة وأحد المسارحة والدرب والريث والعارضة والطوال , وفيفا والعيدابي وهروب، وفرسان وضمد مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني. شارك الخبر







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