فيديو.. بدء عملية فصل التوأم السيامي الليبي

2019-11-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر فايز المالكي عبر حسابه بموقع “تويتر”، مقطع فيديو لبدء عملية فصل التوأم السيامي الليبي أحمد ومحمد، بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عملية فصل التوائم السيامية الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، بمشاركة الدكتورة جميلة المعالي والدكتورة حنان الحسينان.

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ويتكون الفريق من 35 متخصصاً من الأطباء والجراحين والفنيين وكادر التمريض، فيما تضمنت المرحلة الأولى للعملية مرحلة التخدير، وتستغرق مدتها ساعتين.

وشخصت حالة التوأم السيامي الليبي بالالتصاق في أسفل البطن والحوض ولكل منهما طرف سفلي واحد، ويشتركان في طرف سفلي ثالث مشوه، كذلك في الجهاز البولي والتناسلي الداخلي، ولهما عضو ذكري تناسلي بولي خارجي واحد، ويشتركان أيضًا في آخر الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة وفتحة الشرج وعظام الحوض.

ويتوقع أن تكون نسبة النجاح 70% بعد عملية تستغرق 15 ساعة وتنفذ عبر 11 مرحلة.

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