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أمطار حتى العاشرة على مكة 

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2019-11-14

أمطار حتى العاشرة على مكة 

مع أتربة تصحب بنشاط في الرياح

متابعات الخليج 365 - واس

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرِ لها اليوم، من أمطار رعدية وأتربة مثارة تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات جدة، والليث، وبحرة، والجموم، وخليص.
وأشارت الأرصاد إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 10مساءً.

 

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