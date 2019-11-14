تدشين مبنى القنصلية العامة الجديد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل السفارة الأمريكية - الرياض

يصادف هذا العام مرور 243 عاما على إستقلال الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى الإنتقال التاريخي للقنصلية العامة الأمريكية في جدة، المملكة العربية السعودية إلى مقرها الجديد بحي المحمدية. كما تحتفل القنصلية العامة بهذه المناسبة في جدة في يوم 13 نوفمبر و ذلك من خلال حفل يستضيفه السفير الأمريكي جون أبي زيد و زوجته والقنصل العام الأمريكي في جدة راين م. كليها و زوجته. يحتفل الأمريكيون بيوم الإستقالل في الولايات المتحدة في كل عام في يوم الرابع من يوليو بالتجمع مع األصداقاء و العائلة و ذلك إلعتماد إعالن االستقالل بتاريخ عام 1776 .

أما في المملكة العربية السعودية، تقوم البعثة الدبلوماسية األمريكية باإلحتفال لإلحتفال وذلك غالباً بالعيد الوطني األمريكي او عيد االستقالل، باأليام التي خالل فصل الربيع يعتدل بها الطقس و يكون مناسباً والذي يتيح فرصه لإلحتفاء بالعالقات الثنائية بين البلدين ايضاً أو الخريف ، . يصادف عام 2019 الذكرى الـ 74 للقاء التاريخي بين الرئيس فرانكلين روزفلت والملك عبد العزيز آل سعود ، والذي تم فيه تأسيس الصداقة العميقة بين بلدينا. ُعقد هذا االجتماع في الرابع عشر من فبراير عام 1945 و ذلك على متن السفينة األمريكية الثقيلة يو إس إس كوينسي. نود اإلشارة هنا إلى ان مكان إقامة السفير في الرياض يحمل اسم "كوينسي هاوس".

إنتقلت القنصلية العامة من مقرها السابق في شارع األندلس إلى مقرها الجديد و ذلك في في شهر سبتمبر لعام 2019 .كما تم الجديد رسميا في الثالث عشر من شهر نوفمبر. يوفر المبنى الجديد منصة آمنة وحديثة ً تدشين المبنى من قبل السفير أبي زيد ومستدامة ومرنة لتمثيل الدبلوماسيه األمريكية في المملكة العربية السعودية. مجموعة ) Washington of Sorg | DLR .C.D )هي الشركة التي قامت بهندسة تصميم مشروع المبنى الجديد، بينما قامت شركة (SP-AICI (للمشروعات األمريكية الدولية للمقاولين الخاصة بمدينة أرلينغتون، في والية فيرجينيا، ببناء المبنى. لذا فإن المبنى يمثل مجموعة من القيم األمريكية و يعتبر من أفضل أعمال الهندسة المعمارية والتصميم باإلضافة إلى التكنولوجيا والفن والثقافة التي استخدمت في تصميم البناء.

يستمد تصميم مبنى القنصلية اإللهام من الهندسة المعمارية المحلية المدمج مع تصميم معماري عصري والتي تشمل الستائر والمظالت الواقية من الشمس. تم تكييف المناظر الطبيعية الجمالية في مبنى القنصلية الجديد لتتناسب مع طبيعة المناخ المحلي و تضفي جانب جمالي طبيعي على المبنى. عمالً تتميز ردهة المبنى أي ًضا بمجموعة فنية فريدة برعاية مكتب الفنون في السفارات. كما تضم المجموعة سبعة وأربعون والتي تشمل اللوحات الفنيه و األعمال المصنوعه من الزجاج، الفوالذ والخشب و الصور الفوتوغرافية.

تم إنشاء هذه الألعمال من قبل فنانين من الواليات المتحدة األمريكية ومن المملكة العربية السعودية. كما تم عرض هذه األعمال الفنيه المتنوعه في إحتفا ًء بالعالقات الثقافية بين المملكة العربية السعودية والواليات المتحدة اماكن مختلفة من مبنى القنصلية العامه الجديد و ذلك األمريكية. تمكن الضيوف من القيام بجولة في ردهة المبنى ومشاهدة األعمال الفنية في يوم اإلحتفال باالستقالل و تدشين المبنى الجديد. كما أتيحت الفرصة لضيوفنا تجربة جزء من الثقافة والتجارة و المطبخ األمريكي. أيضا تذوق المأكوالت والمشروبات المقدمة من الرعاة الرسميين لإلحتفال.

كما إستمتع الضيوف أي ًضا ً تمكن الضيوف من بالموسيقى الحية التي قام بعزفها و تقديمها فرقة القيادة المركزية للقوات الجوية األمريكية، وهي مجموعة من موسيقى الروك و حاليا عبر الشرق األوسط و ذلك لدعم البعثات ً البوب والتي تتكون من 7 مقطوعات من الطراز األمريكي. هذه الفرقة تسافر الدبلوماسية والعسكرية.

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السفير جون بي. أبي زيد

تقاعد السفير جون بي. أبي زيد من الجيش الأمريكي في 2007، وخلال مسيرته العسكرية التي استمرت 34 عاما بأربعة نجوم

أصبح القائد الذي قضى أطول فترة في منصب قائد القيادة

ارتقى من قائد فصيلة مشاة إلى جنرال الوسطى الأمريكية

عمل في البنتاغون في منصب مدير الخطط الاستراتيجية والسياسات بهيئة الأركان المشتركة

مدير الأركان المشتركة في الفترة من 2000 – 2003

إن معرفة السفير أبي زيد الفريدة باللغة والثقافة وبالتعقيدات أسهمت في أن يكون سفيرا في الشرق الأوسط في لدى المملكة وقت السلم والحرب، وسجله المتميز في القيادة يجعله مرشحا ممتازا. وقد عمل السفير أبي زيد منذ تقاعده كمستشار خاص، حيث كون شركته الخاصة للاستشارات، والتي تحمل اسم ”جيه بي أيه" وكان جون أبي زيد أول زميل زائر متميز لزمالة LLC, Partners JPA بارتنرز، ذات المسؤولية المحدودة "اننبرج" بمعهد هوفر في جامعة ستانفورد في مايو 2007، كما شغل منصب الرئيس المتميز لمركز مكافحة الإرهاب في الأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت، وعمل مع مشروع الدفاع الوقائي بجامعة ستانفورد وكلية كينيدي لنظم الحكم بجامعة هارفارد، وكان جزءا من المجلس الاستشاري للرئيس المعني بالاستخبارات، من بين عدد من المسؤوليات الأخرى. والسفير جون أبي زيد عضو في مجلس العلاقات الخارجية والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وشغل أخيرا منصب كبير مستشاري وزير الدفاع الأمريكي لتقديم المشورة لوزير الدفاع الأوكراني. وكان السفير أبي زيد خريجا متميزا من الأكاديمية العسكرية الأمريكية، وقد حصل على درجة البكالوريوس في عام 1973.