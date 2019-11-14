خرائط جوجل ستدعم قريبًا نطق أسماء الأماكن الأجنبية عند طلب الاتجاهات

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تُعدّ خرائط جوجل من أهم الخدمات لأي شخص تقريبًا، وخاصةً عند نية أحدهم السفر إلى بلد غريب وبلغة غريبة لا يعرف تهجئتها أو نطق أسماء الأماكن فيها، هنا تشتد حاجة المستخدم إلى شخص يُوجهه في الاتجاه الصحيح، ونفترض أنك غير قادر على نطق اسم المكان الذي أنت فيه، بكل تأكيد ستكون في مشكلة أنت غني عنها، ولكن مع التحديث المُنتظر للخرائط ستتعرّف على الاتجاه الصحيح بنفسك وبدون أي قلق.

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حيث أشارت شركة جوجل، أنها بصدد العمل على ميزة في خرائطها، من خلالها ستدعم التحدث إلى المستخدم وتحديد الاتحاه الصحيح والأهم من ذلك التحدث باسم أو عنوان الموقع بلغة الأم للبلد، وعبر صور الـ GIF بالأسفل، ستتعرّف على كيفية عمل هذه الميزة..، ومن الملاحظ أيضًا أنها تدعم الانتقال إلى خدمة الترجمة مباشرة من الخرائط.

أخيرًا، أشارت جوجل بأن ميزتها هذه ستبدأ الظهور لمستخدمي أندرويد و iOS في وقت لاحق من هذا الشهر دون تحديد يوم بعينه، وعند الإطلاق ستدعم الميزة نحو 50 لغة، على أن يتم إضافة المزيد لاحقًا.

