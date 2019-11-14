إصدار فايرفوكس لايت 2.0 يصل متجر جوجل بلاي ومعه خاصية الأخبار المدمجة وأكثر

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فايرفوكس لايت أو Firefox Lite بالإنجليزية، هو عبارة عن متصفح ويب سريع وخفيف الوزن لا يتعدى حجم 5 ميغابايت فقط، ويأتي هذا المتصفّح بالكثير من المزايا الرائعة حقًا، على سبيل المثال دعمه الوضع الليلي، ودعمه للتصفّح السريع، وأدوات منع الإعلانات والبحث الذكي وأكثر من ذلك بكثير.

من جانبه يُعدّ هذا المتصفّح والذي كان يُعرف سابقًا باسم Firefox Rocket، أحد أبرز المتصفّحات التي تُركّز على سرعة التصفّح محاذاة بتركيزه على الخصوصية، وهو مستند إلى كروميوم “Chromium”، مما يجعله سريعًا جدًا وتحت أي ظروف، من شأنه حصل المتصفّح اليوم على تحديث جديد رفع من رقم إصداره إلى فايرفوكس لايت 2.0، وطبعًا هناك الجديد.

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حيث تأتي هذه النسخة مع بعض الميزات الممتعة والمفيدة، حيث في الصفحة الرئيسية للمتصفح، ستتمكن من الوصول إلى عدد من الألعاب، بالإضافة إلى صفحة أخبار مختصرة جدًا، على أن يتم تحميل صفحة الأخبار بسرعة فضلًا عن تشغيل الألعاب على الفور داخل المتصفّح، كما وهناك شريط بحث مخصص لمقارنة أسعار المنتجات تجده في الصفحة الرئيسية، والذي قد يكون مفيدًا بشكل خاص للعديد من المستخدمين.

أخيرًا، متصفّح فايرفوكس المخفف متوفّر للتحميل لمستخدمي أندرويد في آسيا، ولكن لباقي المستخدمين يمكنهم الحصول عليه عبر تحميل ملف الـ APK الخاص به من هنا.

تحميل تحديث فايرفوكس لايت على أندرويد.

