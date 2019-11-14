مراجعة هاتف هواوي نوفا 5T

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سلسلة هواتف نوفا من هواوي هي واحدة من أنجح الهواتف المتوسطة التي تقدم مواصفات تقنية عالية بأسعار تنافسية لكن بدأت المعادلة تتغير خصوصاً مع الهاتف الجديد هواوي نوفا 5T الذي يأتي بمواصفات تقنية كنا نراها فقط على الهواتف الرائدة، نستعرض لكم في هذا المقال أبرز مواصفات هاتف هواوي نوفا 5T وعيوبه.

فيديو مراجعة هواوي نوفا 5T

التصميم

يأتي الهاتف من الخلف بغطاء زجاجي وبنقوش شعار نوفا على كامل الخلفية تظهر بتأثير رائع جداً تبرز جمال شكل الهاتف من الخلف، كما يأتي الهاتف بأربع كاميرات خلفية ثلاث منها داخل اطار بارز، كما يحتوي اطار الهاتف على أزرار رفع وخفض الصوت وزر التشغيل الذي يعمل كبصمة دخول للهاتف وهي ذات استجابة سريعة جداً وقد تكون أسرع بصمة قمت بتجربتها ومن الأسفل يأتي بمنفذ USB-C ومكبر صوت، كما يدعم الهاتف استخدام شريحتين وبدن ذاكرة خارجية..، ومن الأمام يأتي الهاتف بشاشة كاملة وكاميرا امامية على الشاشة.



الشاشة

شاشة الهاتف تأتي بقياس 6.26 بوصة من نوع LCD وبدقة FHD+ بوضوح (2340×1080) وهي الحلقة الأضعف في مواصفات الهاتف بالمقارنة مع المنافسين،الأضعف في مواصفات الهاتف بالمقارنة مع المنافسين، إضاءة الشاشة والألوان جيدة وتجربة مشاهدة الفيديوهات مع الشاشة الكاملة ممتازة ولم أواجه مشكلة معها.

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الأداء

يأتي الهاتف بمعالج Kirin 980 المخصص للهواتف الرائدة ويدعم الذكاء الاصطناعي وبذاكرة عشوائية 8 جيجابايت وبذاكرة داخلية 128 جيجابايت ولا يدعم الذاكرة الخارجية، كما يدعم الهاتف تقنية GPU Turbo 3 المخصصة للألعاب والتي تحسن أداء معالج الرسوميات لزيادة استجابة الهاتف لبعض الألعاب.

كما يأتي الهاتف ببطارية بسعة 3750 ميلي أمبير تكفي ليوم عمل باستخدام عالي وتدعم الشحن السريع بقوة 22.5 واط التي يمكنها من شحن الهاتف من 0-50% خلال 30 دقيقة فقط.



الكاميرا

يأتي الهاتف بأربع كاميرات خلفية تدعم الذكاء الاصطناعي، الأولى بعدسة واسعة جدا بدقة 16 MP والثانية بدقة 48 MP وهي الأساسية والثالثة كاميرا مساعدة للعمق بدقة 2 MP والرابعة مايكرو بدقة 2 MP، تدعم الكاميرا التصوير الليلي وتصوير المايكرو والتصوير بعدسة واسعة والبورتريه وبنتائج رائعة جداً مع العديد من الأوضاع مثل تصوير الإضاءة والتصوير البطيء،كما يأتي الهاتف بكاميرا أمامية تدعم الذكاء الاصطناعي بدقة 32 MP.

نتائج التصوير:



النظام

يأتي نوفا 5T بنظام أندرويد 9 وبواجهة EMUI 9.1 الذي يمتلك العديد من المميزات مثل ميزة مشاركة الملفات بسرعة عالية “Huawei Share” المخصصة لأجهزة هواوي ويدعم خدمات جوجل بدون مشاكل كما يدعم الهاتف تقنية NFC للدفع ومشاركة الملفات.

أعجبني بالهاتف التصميم الجميل وجودة التصنيع والتصوير بالكاميرا الرائعة جداً ولم تعجبني شاشة الهاتف خصوصاً وأن المنافسين تفوقوا عليها بشاشات OLED الرائعة.

الاسعار والتوافر

يتوفر الهاتف بالأسواق السعودية بسعر 1499 ريال سعودي بثلاث ألوان هي الأزرق والأسود والأرجواني الذي قمنا باستعراضه.

