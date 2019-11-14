آبل تقدم جهاز ماك بوك برو “MacBook Pro” جديد بقياس 16 بوصة

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كشفت شركة آبل عن جهاز ماك بوك برو جديد كليًا بقياس 16 بوصة موجه للعديد من المتخصصين في المجالات التي تحتاج قوة كبيرة من مطورين، مصممين، مصورين، صناع أفلام، علماء، ومنتجي موسيقى وغيرهم. ويحتوي الجهاز الجديد على معالجات سداسية وثمانية النوى وشاشة بتقنية ريتينا مع لوحة مفاتيح جديدة تطلق عليها الشركة Magic Keyboard.

يتميز ماك بوك برو بتصميم جميل نحيف على غرار أجهزة Notebook مع شاشة بحواف نحيفة وكاميرا مثبتة في أعلى الشاشة.

ويجلب معه لأول مرة لوحة مفاتيح Magic Keyboard بتقنية تقليدية مقصية بعد مشاكل لوحة مفاتيح Butterfly في الأجهزة السابقة.

كما يضيف الجهاز نظام صوتي بـ6 سماعات، وبطارية أكبر بحسب الشركة..، بجانب تقنية Touch ID ولوحة لمسية بتقنية Force Touch.

ماك بوك برو بسرعة أكبر

يحتوي ماك بوك برو الجديد على معالجات إنتل الجيل التاسع ثمانية وسداسية النوى يساعده بتقديم أعداء أسرع 2.1× من نسخة 15 بوصة. كما يوفر ماك بوك برو الجديد معالج رسومات AMD Radeon Pro 5000M بتقنية 7 نانومتر بذاكرة افتراضية حتى 8 جيجابايت لأول مرة، ويقدم كذلك ذاكرة رام تصل حتى 64 جيجابايت، وقرص تخزين SSD مع سعة داخلية بخيارات 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت بشكل أساسي وتصل حتى 8 تيرابايت لمن يرغب بذلك، ويضيف أيضًا رقاقة الحماية Apple T2 من آبل.

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شاشة جديدة

قررت آبل على غير العادة إطلاق جهاز مع شاشة بقياس 16 بوصة،وهي الشاشة الأكبر بالنسبة لحواسيبها المحمولة بتقنية ريتينا، حيث تتمتع بوضوح 3072×1920 بوصة وبكثافة بكسل 226، ما يعني أنها تحتوي على أكثر من 6 ملايين بكسل بشكل كامل، وهو ما يجعلها تقدم درجة عالية من الوضوح تناسب المصورين والمصممين بشكل خاص.

Mac Pro و شاشة Pro Display XDR

على الجانب الأخر، فقد أعلنت آبل عن قدوم جهاز ماك برو الجديد كليًا إلى الأسواق في ديسمبر القادم رفقة الشاشة الجديدة Pro Display XDR والذين أعلنت عنها في منتصف العام، بحيث يعمل الجهاز مع معالج Xeon من إنتل والذي يحوي 28 نواة وذاكرة رام تصل 1.5 تيرا بايت، ليمثل بذلك محطة عمل كاملة للمحترفين والشركات. أما بالحديث عن شاشة Pro Display XDR فهي تأتي بدقة 6K وبقياس 32 بوصة ومستوى إضاءة يصل 1,000,000:1 من الوضوح.

السعر والتوفر

سيتوفر ماك بوك برو 16 بوصة بسعر يبدأ من 2,399 دولارًا أمريكيًا وسيكون متاح خلال الأسبوع القادم في مختلف الأسواق.

جهاز سطح المكتب عال الإمكانيات ماك برو سيتوفر للشراء بسعر يبدأ من 5,999 دولارًا أمريكيًا بداية من شهر ديسمبر القادم.

أما شاشة Pro Display XDR فستتوفر بداية ديسمبر القادم أيضًا وبسعر يبدأ من 4,999 دولارًا أمريكيًا.

