“العمل”: إلغاء تأشيرة ومهنة “عامل” نهائياً في المستقبل .. والشهر المقبل تطبيق “الفحص المهني” للعمالة

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أوضح مدير برنامج الفحص المهني بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية نايف العمير، أن الوزارة ستلغي في المستقبل تأشيرة أو مهنة عامل وعاملة نهائياً، ما يتطلب من الشركات والمؤسسات تعديل مهن منسوبيها.

وقال إن الوزارة تعمل على برنامج لتصنيف المهن وهيكلة بعض المهن ومسمياتها في الإقامات والتأشيرات، مبيناً وفقاً لصحيفة “الاقتصادية” أن “برنامج الفحص المهني”، الذي سيطبق على العمالة الأجنبية سيكون اختياريا لمدة عام ابتداء من ديسمبر المقبل.

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وأضاف العمير أن البرنامج يهدف للتحقق من امتلاك العامل المهني المهارات اللازمة لتأدية المهنة عبر إخضاعه لاختبار عملي ونظري في مجال تخصصه، وذلك بهدف رفع مستوى جودة الخدمات، وضمان عدم تدفق عمالة غير ماهرة لسوق العمل.

وأبان أن البرنامج يستهدف 7 دول هي الهند، والفلبين، وسريلانكا، وإندونيسيا، ومصر، وبنجلاديش، وباكستان، وذلك بحكم أنها تمثل نسبة 95% من العمالة بالمملكة، لافتاً إلى أن رسوم الفحص المهني ستراوح بين 450 و600 ريال في المملكة، وبين 100 و150 ريالاً في الخارج.

وأشار إلى أن بداية البرنامج ستكون بمهنتي السباكة والكهرباء، تليها مهن التبريد والتكييف وكهرباء السيارات، والميكانيكا في أبريل 2020، والنجارة، والحدادة، واللحام في يوليو 2020، ثم التلييس والدهان، والتبليط في أكتوبر2020، وأخيرا مهن البناء، والسمكرة، والفنيين في يناير2021.

