بالصور.. رئيس الهلال الأحمر السعودي يدشن حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

دشن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى لمنسوبي الهيئة.

ونُظمت الحملة بمقرين للهيئة الرئيسية بالرياض لإفادة أكبر عدد ممكن من منسوبي الهيئة التي نشرت معلومات توعوية عبر قناة التواصل الداخلي لمنسوبيها، تبين فيها فوائد وأهمية أخذ اللقاحات الموسمية في تعزيز الصحة العامة، والحالات التي لا يجب فيها أخذ اللقاح.

تأتي هذه الأنشطة التوعوية استمرارًا لجهود الهيئة للحفاظ على صحة وسلامة منسوبيها وتعزيز الوعي الصحي لديهم.