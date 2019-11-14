بالفيديو.. الحصيني يحدد بدء الانخفاض المتوقع في درجات الحرارة

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، إن الشتاء سوف يهجم مبكرًا علينا؛ متوقعًا بداية انخفاض واضح في درجات الحرارة الأسبوع المقبل.

وأضاف الحصيني، في مداخلة لقناة «الإخبارية»، إن الانخفاض بدرجات الحرارة، سيكون غير الانخفاض الذي عايشناه اليومين الماضيين؛ فدرجة الحرارة الصغرى كسرت العشرين درجة مئوية على مدينة الرياض (كمثال) والمتوقع الأسبوع المقبل تقترب درجة الحرارة الصغرى من 15 درجة مئوية، مع أمطار متفاوتة على مدارات مختلفة ولذلك من المهم متابعة الحالة الجوية الممطرة المتوقعة.

من جانبه مدير إدارة التحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عايض البلوي إن الأمطار المستمرة في مناطق المملكة قد تشمل خلال الأسبوع المقبل مناطق جديدة سيتم ذكرها والتنبيه عنها في وقت لاحق.

وأضاف البلوي، بفيديو بثه الحساب لهيئة الأرصاد وحماية البيئة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الأمطار المتوقعة قد يصاحبها بدءًا من الأسبوع المقبل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لذلك نأمل متابعة الموقع الإلكتروني للهيئة وتنبيهات الإنذار المبكر.

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ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى تعرض منطقة مكة المكرمة، (أضم، الجموم ، الخرمة، الطائف، العاصمة المقدسة، الكامل، بحرة، خليص، رنية، ميسان) إلى أمطار متوسطة الى غزيرة وأتربة مثارة جراء نشاط في الرياح السطحية التي تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية، وتساقط البرد، سيول، وهي تلك الحالة الجوية التي بدأ الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء، وتشهد (الليث، جدة، خليص، رابغ) بذات المنطقة إلى رياح سطحية نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية حتى الساعة التاسعة مساء.

وكانت هيئة الأرصاد نوهت بتعرُّض عددٍ من المناطق لأمطار رعدية، ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وتساقط للبرد والسيول، خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن مناطق تبوك «البدع، الوجه، أملج، تبوك، تيماء، حقل، وضباء» والمدينة المنورة «الحناكية، العلا، العيص، المدينة المنورة، المهد، بدر، خيبر، وادي الفرع، وينبع» تتأثر بأمطار رعدية، وأتربة مثارة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

أما مناطق عسير «أبها، أحد رفيدة، الحرجة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، رجال المع، سراة عبيدة، طريب، ظهران الجنوب، ومحايل»، وجازان «أبوعريش، أحد المسارحة، الحرث، الدائر، الريث، الطوال، جازان، صامطة، صبيا، فيفا، وهروب»، فتشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد وسيول، وتوقَّعت تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية؛ كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.