«النقل»: مرور 38 مليون مركبة عبر مداخل المدن الرئيسية خلال أكتوبر

رصدت وحدات التعداد المرورية التابعة لوزارة النقل، مرور أكثر من 38 مليون مركبة عبر مداخل المدن الرئيسية للمملكة خلال أكتوبر الماضي.

وأضاف الوزارة -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أن إجمالي المركبات بلغ 38 مليونًا و102 ألف و980 مركبة، وسجَّل إجمالي المعدل اليومي لمرور المركبات مليونًا و186 ألفًا و212 مركبة، فيما بلغ إجمالي المعدل اليومي لمرور الشاحنات 139 ألفًا و376 شاحنة.

وكانت الطرق الأكثر كثافةً خلال شهر أكتوبر، بين طرق المدن الرئيسية، طريق تبوك إلى المدينة المنورة، وطريق بقيق إلى ميناء الدمام البحري.

فقد سجل طريق تبوك إلى المدينة المنورة «الطريق الدائري الثاني» إجمالي مليون و676 ألفًا و336 مركبة، ووصل المعدل اليومي للسيارات الصغيرة 51 ألفًا و895 مركبة، فيما بلغ المعدل اليومي للشاحنات 21 ألفًا و80 شاحنة، وتم تسجيل مرور ثلاثة آلاف و185 مركبة خلال ساعات الذروة عبر الطريق.