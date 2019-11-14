

مكة المكرمة 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

تمكن فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة من إجراء عملية ناجحة ساهمت - بفضل الله - في استعادة مريضة للبصر بعد معاناة دامت سنة ونصف.

وقد أظهرت نتائج الفحوصات والأشعة، أنها تعاني من ضعف شديد بالإبصار، إضافة إلى أمراض مزمنة مثل ضغط الدم وتصلب شرايين القلب وضيق بالصمام الأورطي والمايترالي بالقلب واستسقاء لمفاوي بالرجلين مع ما تعانيه من سمنة مفرطة، حيث يبلغ وزنها 165 كيلو جرام، مما جعل إمكانية إجراء العملية صعبة جداً.

وقرر الفريق الطبي إجراء العملية تحت ظروف وإجراءات استثنائية، حيث أجريت لها عملية إزالة الماء الأبيض وزرع عدسة بالعينين في آن واحد نظراً لصعوبة نقل المريضة مرة أخرى إلى العمليات وتحت التخدير بالقطرات فقط وبدون أي غرز جراحية، وقد تكللت العملية - ولله الحمد - بالنجاح التام وتتمتع المريضة حالياً بنظر طبيعي.

// انتهى //

09:46ت م

0025





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / عملية ناجحة وإجراءات استثنائية لإعادة النظر لمريضة بالعاصمة المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.