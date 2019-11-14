السعودية اليوم / الأرصاد : أمطار رعدية وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة



جدة 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرِ لها اليوم، من أمطار رعدية وأتربة مثارة تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات جدة، والليث، وبحرة، والجموم، وخليص.

وأشارت الأرصاد إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 10مساءً .

// انتهى //

09:09ت م

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