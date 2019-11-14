السعودية اليوم / "الأرصاد" : أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة, تشمل هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة, وأتربة مثارة, تتضمن تأُثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية الأفقية, وتساقط البرَد, وذلك على محافظات الحناكية, والعلا, والعيص, والمهد, ووادي الفرع, وينبع، والمدينة المنورة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

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08:53ت م

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