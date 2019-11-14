إبراهيموفيتش يقتبس "مقولة القيصر" في وداع لوس أنجلوس جالاكسي

اقتبس السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عبارة شهيرة للإمبراطور الروماني السابق يوليوس قيصر، أثناء وداع النجم السويدي لنادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، معلنا بشكل رسمي انتهاء رحلته مع الفريق.

وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتب إبراهيموفيتش: "جئت ورأيت وحاربت، شكرا للوس أنجلوس جالاكسي لجعلي أشعر بالحياة مجددا".



المهاجم المخضرم استعار الجزء الأول من رسالته الوداعية من عبارة "فيني فيدي فيتشي" التاريخية الشهيرة، بمعنى: جئت ورأيت وحاربت، والمنسوبة ليوليوس قيصر في إحدى حروبه عام 47 قبل الميلاد، والتي استخدمت بعد ذلك على نطاق واسع في الأعمال الأدبية الغربية.

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وتوجه إبرا برسالة إلى جماهير جالاكسي، قال فيها: "لقد أردتم زلاتان، وأعطيتكم زلاتان، على الرحب والسعة، فالقصة مستمرة، والآن عليكم العودة لمشاهدة لعبة البيسبول".

وانضم إبراهيموفيتش إلى صفوف جالاكسي في مارس/آذار 2018، بعد رحيله عن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليقضي عاما ونصف العام مع الفريق الأمريكي.

وخاض صاحب الـ38 عاما 58 مباراة قميص جالاكسي، سجل خلالها 53 هدفا، لكنه لم يظفر مع الفريق بأي لقب.

وارتبط المهاجم السويدي المخضرم نجم يوفنتوس وإنتر وميلان الإيطاليين سابقا، بالعودة إلى الدوري الإيطالي بعد انتهاء رحلته مع لوس أنجلوس جالاكسي، في ظل تقارير تفيد برغبة ميلان وبولونيا في ضمه.

وسبق لإبراهيموفيتش اللعب ضمن صفوف ميلان بين عامي 2010 و2012، خاض خلالها 85 مباراة، مسجلا 56 هدفا، وفاز مع الفريق بلقب الدوري وكأس إيطاليا.