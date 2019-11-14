شكرا لقرائتكم الصحة توضح علاقة السكري بالالتهاب الرئوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-14 الصحة توضح علاقة السكري بالالتهاب الرئوي نصحت بضرورة أخذ اللقاح متابعات الخليج 365 - الرياض نصحت وزارة الصحة مرضى السكري بأخذ اللقاح الخاص بالالتهاب الرئوي؛ للوقاية من هذا المرض الخطير. Advertisements وقالت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “ما هي علاقة مرض السكري بالالتهاب الرئوي؟ خذ اللقاح مرة واحدة وخلك بينهم”. وأضافت الصحة، أن المصابين بمرض السكري هم عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي 3 مرات أكثر من غيرهم. وأشارت وزارة الصحة، إلى أن لقاح الالتهاب الرئوي متوفر في جميع المراكز الصحية على مستوى المملكة. شارك الخبر







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