السعودية | موسم الرياض.. قصة ظهور طلال مداح ليلة تكريم البدر

شكرا لقرائتكم موسم الرياض.. قصة ظهور طلال مداح ليلة تكريم البدر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جسد الممثل السعودي محمد الزهراني شخصية الفنان الراحل طلال مداح في ليلة تكريم الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن ضمن فعاليات موسم الرياض مساء الثلاثاء.

وقال الممثل السعودي محمد الزهراني لـ"العربية.نت" إن تجربة تقمص شخصية الفنان طلال مداح تجربة كبيرة وقوية وثرية، مضيفاً: "هي المرة الثانية التي أتقمص فيها شخصية الفنان طلال، حيث تقمصت الشخصية المرة الأولى قبل عدة أشهر وأنا أسير في شوارع جدة التاريخية حاملا العود؛ أما في ليلة تكريم البدر قمت بغناء إحدى أغنيات طلال من خلال تحريك الشفاه وعزف العود بشكل متناغم مع الأغنية التي قدمتها في الحفل وهي أغنية( لي طلب)".

Advertisements

وأضاف الزهراني: "أنا سعيد جدا بهذه التجربة، كما أنني أستعد للمشاركة في الحفل الكبير الذي سيضم مجموعة أغاني للفنان طلال، و جاهز لعرض شخصية طلال في أي مكان في السعودية سواء في العلا أو الرياض أو الشرقية أو جدة وغيرها من المدن لكي تظل شخصية طلال حية بين جمهوره ومحبيه".

وعن الأشياء التي ساعدته على تقمص الشخصية، أوضح الممثل محمد الزهراني: "قمت بعمل المكياج في الأردن خلال تصوير الأغنية لتكون الشخصية والشكل قريب من طلال بشكل كبير كما أنني استغرقت شهرا كاملا في الإعداد والحفظ والتجهيز والتمرين على الأداء".

وأوضح الزهراني أنه لا يقوم بالغناء وإنما الأغنية تكون بصوت وعزف طلال فقط، وهو مجرد متقمص للشخصية ويقوم بتفاعل ظاهري مع العزف والأداء بالشكل الذي يليق أثناء أدائه أغنية طلال على حد وصفه.