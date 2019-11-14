فيديو.. معلمة تتعرض لاعتداء أثناء ذهابها إلى المدرسة بسيارتها الخاصة في تبوك

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تمكّنت الجهات الأمنية التابعة لمنطقة تبوك، من القبض على شخص في العقد الرابع من العمر، اعتدى على معلمة وسيارتها الخاصة أثناء ذهابها إلى المدرسة في قرية العمود.

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وقالت المعلمة إنها أثناء ذهابها إلى المدرسة تفاجأت بشخص مجهول قام بإلقاء الحجارة باتجاه سيارتها، وقد أكملت الطريق إلى المدرسة، فيما كان المعتدي يقوم بملاحقتها والاستمرار برمي الحجار عليها.

وأفادت – بحسب “عكاظ” – أن المعتدي لم يتوقف بعد وصولها إلى مواقف المدرسة، واستمر في تكسير الزجاج والاعتداء عليها، كما أنها طلبت من حارس المدرسة الإمساك به لكنه لم يستطع.

وأضافت أنها اضطرت للخروج من المدرسة لتكمل الهرب وقد تسببت في حـادث أثناء هربها للعودة إلى محافظة ضباء في تبوك..، فيما قدمت شكرها للجهات الأمنية على سرعة تجاوبهم والقبض على الجاني.