اهلاً بإنخفاض أسعار الأراضي …. التفاصيل

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. أعلن مركز خدمات المطورين “إتمام”، التابع لوزارة الإسكان السعودية، عن اعتماد 37 مخططاً خلال شهر أكتوبر / تشرين الأول الماضي. وأوضح مركز “إتمام”، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أمس الأربعاء، أن المخططات التي تم اعتمادها، شملت 11 منطقة، بمساحة تصل إلى 53 مليون متر مربع





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