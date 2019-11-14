اخبار السعوديه

صور.. 46 سيارة استثنائية قادمة إلى المملكة

0 نشر
admin 0 تبليغ

  • 1/21
  • 2/21
  • 3/21
  • 4/21
  • 5/21
  • 6/21
  • 7/21
  • 8/21
  • 9/21
  • 10/21
  • 11/21
  • 12/21
  • 13/21
  • 14/21
  • 15/21
  • 16/21
  • 17/21
  • 18/21
  • 19/21
  • 20/21
  • 21/21

Advertisements

︎ :

.

إذا كنت تبحث عن مكان لشراء السيارات المذهلة والنادرة، فستجد قائمة مثيرة للانتباه في المملكة، خلال موسم الرياض.

بحسب موقع carbuzz المختص بأخبار السيارات، يستضيف سيلفرستون للمزادات، عملية البيع خلال موسم الرياض، ومن العناصر المعروضة للبيع 8 سيارات فيراري، 6 بورش، و4 بوغاتي، وزوج من باغاني، واثنتان من سلسلة Black Series Mercedes SLS AMG، واثنان من SLR McLarens، بجانب عدد من سيارات أستون مارتينيز.

وفي القائمة سيارات نادرة مثل باغاني زوندا ريفييرا، ومنها نسخة واحدة فقط في العالم، وسيارة غومبيرت أبولو S واحدة من 13 سيارة فقط، وسيارة لامبورجيني ريفينتون، (رقم 6 من 20)، والسيارة المذهلة أستون مارتن فانكويش زاغاتو شوتينج بريك، والسيارة النادرة من فيراري 599 GTZ Zagato Nibbio Spyder، بجانب آخر سيارة من طراز Italdesign Zerouno، وبوغاتي Chiron Sport، وعدد قليل من سيارات رولزرويس، وفيراري 288 جي تي، وبنتلي كونتيننتال جي تي 3 – آر.

1666c0e031.jpg

2b49be96c2.jpg

bd40378cb7.jpg

505b7b760f.jpg

d7656f121e.jpg

c3caad5402.jpg

41a8fe1d55.jpg

0a78d47f6a.jpg

Advertisements

927e75c30c.jpg

a1dd6b1fa2.jpg

5d66276c43.jpg

036fb3529f.jpg

cc6b36152b.jpg

f05025abfd.jpg

fe648a708f.jpg

ad80ee9aea.jpg

cfea7d7112.jpg

6b63027f4f.jpg

a853a72b2d.jpg

d4d0943ee3.jpg


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. 46 سيارة استثنائية قادمة إلى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا