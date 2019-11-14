صور.. 46 سيارة استثنائية قادمة إلى المملكة

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إذا كنت تبحث عن مكان لشراء السيارات المذهلة والنادرة، فستجد قائمة مثيرة للانتباه في المملكة، خلال موسم الرياض.

بحسب موقع carbuzz المختص بأخبار السيارات، يستضيف سيلفرستون للمزادات، عملية البيع خلال موسم الرياض، ومن العناصر المعروضة للبيع 8 سيارات فيراري، 6 بورش، و4 بوغاتي، وزوج من باغاني، واثنتان من سلسلة Black Series Mercedes SLS AMG، واثنان من SLR McLarens، بجانب عدد من سيارات أستون مارتينيز.

وفي القائمة سيارات نادرة مثل باغاني زوندا ريفييرا، ومنها نسخة واحدة فقط في العالم، وسيارة غومبيرت أبولو S واحدة من 13 سيارة فقط، وسيارة لامبورجيني ريفينتون، (رقم 6 من 20)، والسيارة المذهلة أستون مارتن فانكويش زاغاتو شوتينج بريك، والسيارة النادرة من فيراري 599 GTZ Zagato Nibbio Spyder، بجانب آخر سيارة من طراز Italdesign Zerouno، وبوغاتي Chiron Sport، وعدد قليل من سيارات رولزرويس، وفيراري 288 جي تي، وبنتلي كونتيننتال جي تي 3 – آر.

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