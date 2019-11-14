توقعات بحالة مطرية تستمر أيام بمعظم المناطق بدايةً من اليوم

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توقع المختص في شؤون الطقس إبراهيم الحربي، أن تتأثر الأجواء في أجزاء من المملكة اليوم (الخميس) بحالة مطرية تسمى “غيث”.
وأوضح الحربي أن الحالة المطرية ستستمر عدة أيام وتشمل مناطق الرياض وتبوك ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية والشرقية.
ولفت إلى أن حالة عدم الاستقرار الجوي تأتي نتيجة تقدم أخدود جوي في طبقات الجو العليا؛ مبيناً أن الموجة الجوية ستأخذ شكل أوميغا وهو ما يعرف بـ”block” أي ما يعني استمرار تأثير موجات المنخفض عدة أيام.
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