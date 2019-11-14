

واشنطن 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

التقى وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو بنظيره الدنماركي جيبي كوفود في العاصمة الأمريكية واشنطن، في إطار تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والدنمارك.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس إن الوزيرين ناقشا خلال اللقاء عددا من القضايا من بينها الأمن العالمي والمساهمات في الأولويات الدولية المشتركة، كما بحثا أهمية تعزيز التعاون في أمن القطب الشمالي.

وأضافت المتحدثة أن اللقاء تعرض كذلك لفتح الولايات المتحدة قنصلية لها في جرينلاند في إطار دراسة سبل تعزيز التعاون الأمريكي مع مملكة الدنمارك.

// انتهى //

07:48ت م

0013





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره الدنماركي تعزيز التعاون في أمن القطب الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.