السعودية اليوم / محافظة حفر الباطن تستعد لإطلاق مهرجان أصول الأغنام المحلية "فحول وإنتاج" في نسخته الرابعة



حفر الباطن 17 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 14 نوفمبر 2019 م واس

بحث وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبد العزيز البطشان استعدادات الوزارة لإطلاق النسخة الرابعة من مهرجان أصول الأغنام المحلية "فحول وإنتاج" بمحافظة حفر الباطن.

جاء ذلك خلال لقاءه صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، مؤخرًا في مقر المحافظة.

وتناول الجانبان الأمور المتعلقة بالمهرجان والاستعدادات المصاحبة له، وذلك تمهيدًا لإعلان موعد انطلاقته، إضافة إلى تدشين عدة مبادرات تخص مربي الماشية والمهتمين بإنتاج الثروة الحيوانية.

وأكد سمو محافظ حفر الباطن أنه بحسب توجيهات سمو أمير المنطقة، على أهمية الاهتمام بالميزة النسبية وما تحتويه محافظة حفر الباطن من إعداد كبيرة من الثروة الحيوانية، واهتمام أبناء المنطقة بتربيتها والاتجار بها، لافتًا النظر إلى أن هناك عدة مقترحات جديدة سيتم العمل عليها خلال الأيام المقبلة، لتقديم فعاليات نوعية ومميزة تخص المشاركين بالمهرجان والمهتمين بتربية الماشية والأغنام المحلية.

وأوضح الدكتور حمد البطشان من جانبه أن المهرجان يستهدف إيجاد روح التنافس بين مربي الثروة الحيوانية؛ لتحسين الإنتاج والسلالات الحيوانية بما يتوافق مع أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، مبينًا أن المهرجان سجل خلال النسخ السابقة مشاركة واسعة من قبل مربي الماشية والثروة الحيوانية.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أطلقت بالشراكة مع الجمعية التعاونية للثروة الحيوانية في بريدة فعاليات مهرجان أصول الأغنام المحلية (فحول وإنتاج) بنسخته الثالثة العام الماضي بمنتزه القصيم الوطني بمدينة بريدة.

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