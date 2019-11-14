وزارة الدفاع ورئاسة الأركان تنعي استشهاد عدد من العسكريين بهجوم حوثي في مأرب

الخميس 14 نوفمبر 2019

نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، استشهاد عدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة، اليوم الاربعاء، في استهداف صاروخي إجرامي حوثي على أحد المواقع العسكرية بمحافظة مأرب.



وقالت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان "نتج عن هذا الاستهداف استشهاد ستة من أبطال قواتنا المسلحة البواسل بينهم الشهيد العميد الركن سعيد الشماحي ركن تدريب العمليات المشتركة بوزارة الدفاع، والعميد الركن عبدالرقيب الصيادي، قائد المعسكر التدريبي، والعميد الركن نصر علي الصباحي وجرح آخرين، وتأتي هذه الإستهدافات المتكررة وشعبنا الصامد وقواته المسلحة يخوضون معركة استعادة الدولة والشرعية، ويقدمون التضحيات الغالية في سبيل الوطن.

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وعبرت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، عن فخرها واعتزازها بأبطال القوات المسلحة البواسل المرابطين في الثغور والمواقع، الذين يقدمون التضحيات ويسطرون البطولات الخالدة في هذه المعركة الوطنية التي فرضت على شعبنا الحر الأبي .. مشيدة بالانتصارات التي تحرزها القوات المسلحة ضد الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران في مختلف الجبهات والمناطق.

وأكدت أن هذه الاستهدافات لن تثني شعبنا وقيادته وقواته المسلحة عن القيام بواجباتهم الدستورية والوطنية في الذود عن الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية، وأنها ستبذل الغالي والنفيس في سبيل حماية خيارات الشعب اليمني وتلبية تطلعاته لاستعادة أمنه واستقراره وبناء مستقبله الواعد والمضي بثبات حتى تحقيق كامل الأهداف المنشودة.

ودعت قيادة وزارة الدفاع، الشعب اليمني لمزيد من التلاحم والالتفاف حول القيادة الشرعية والقوات المسلحة بقيادة فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمواصلة الكفاح والوقوف صفاً واحداً في وجه الميليشيات المتمردة.

وثمنت قيادة وزارة الدفــاع، مواقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب اليمني في هذه المعركة المصيرية لصد المؤامرات المتربصة بأمن اليمن والمنطقة .. معبرة عن أحر التعازي وعظيم المواساة لأسر وذوي الشهداء الأبرار ولجميع منتسبي القوات المسلحة .. مؤكدة أنها ستقوم بواجبها الوطني تجاه أسر الشهداء والجرحى.