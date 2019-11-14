السعودية اليوم / ورشة العمل تعريفية بجائزة الداير بني مالك للأداء المتميز



الداير 16 ربيع الأول 1441هـ الموافق 13 نوفمبر 2019م واس

افتتح محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبده اليوم ، ورشة عمل تعريفية لمديري الدوائر الحكومية والقيادات الأمنية عن جائزة محافظة الداير للأداء المتميز، والتي ستمنح للمتميزين في مجالات الجائزة الخمسة التي تشمل "التميز المؤسسي والموظف التربوي والموظف الإداري و الطالب المتميز والمبادرات" وذلك بقاعة الاحتفالات بالمحافظة.

وهدفت الورشة لتحفيز الأفراد والمؤسسات لتحسين الأداء ونشر ثقافة التميز والإبداع وتشجيع وتكريم البارزين علميا وتربويا واداريا، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وبدأ محافظ الداير الورشة بكلمة أعرب خلالها عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان على دعمهما للجائزة، مؤكدا أهمية الجائزة في دعم وتشجيع المتميزين وإزكاء روح التنافس بين أبناء وبنات المحافظة .

وشدد ابن لبده على دور الجائزة في رفع كفاءة العمل وجودة التشغيل داخل المؤسسات مما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن من المؤسسات الحكومية المدنية والأمنية والأهلية والأفراد العاملين بها.

واستمع المشاركون في ورشة العمل إلى شرح عن الجائزة وفروعها من أمين الجائزة سالم بن حسين المالكي، عن طريقة التسجيل للمؤسسات أو الافراد والمعايير التي على أساسها سيتم تحكيم الملفات المتقدمة و تقييمها، والتي سيراعى فيها مثل هذه الأساليب المعمول بها في وضع المؤشرات والمعايير، لتكون الجائزة نواة وبنية صلبة محفزة لمشاركة أبناء المحافظة في المسابقات المحلية و الخليجية والدولية.

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