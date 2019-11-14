شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن بندر يقدم أوراق اعتماده سفيراً للمملكة في بريطانيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (لندن)

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان، أوراق اعتماده سفيراً للسعودية، للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، خلال استقبالها له أمس (الأربعاء) في قصر باكينغهام في العاصمة البريطانية لندن.

ونقل الأمير خالد بن بندر خلال المقابلة تحيات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد للملكة إليزابيث الثانية. وأعرب بهذه المناسبة عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين السعودية والمملكة المتحدة، مؤكداً تطلعه لتطوير وتعزيز هذه العلاقات بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة.