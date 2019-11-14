اخبار السعوديه

خالد بن بندر يقدم أوراق اعتماده سفيراً للمملكة في بريطانيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن بندر يقدم أوراق اعتماده سفيراً للمملكة في بريطانيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (لندن)

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان، أوراق اعتماده سفيراً للسعودية، للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، خلال استقبالها له أمس (الأربعاء) في قصر باكينغهام في العاصمة البريطانية لندن.

ونقل الأمير خالد بن بندر خلال المقابلة تحيات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد للملكة إليزابيث الثانية. وأعرب بهذه المناسبة عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين والمملكة المتحدة، مؤكداً تطلعه لتطوير وتعزيز هذه العلاقات بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالد بن بندر يقدم أوراق اعتماده سفيراً للمملكة في بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا