الطائف: إغلاق الهدا والتصريف الضعيف يعزل مليساء

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جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي ، محمد الزيادي (الطائف) غمرت صور الأجواء اللطيفة هواتف أهل الطائف على مدى 4 أيام بعد هطول استمر لأربعة أيام من الحوية شمالا إلى الهدا غرباً والشفا وأحياء الشرق والوسط. وعزلت أمطار خفيفة إلى متوسطة أمس (الأربعاء) حي المليساء لتكشف ضعف شبكة التصريف، خصوصا في طريق المؤتمرات والشارع الذي شهد في فترات سابقة مشروعا تطويريا متكاملا من الإنارة والأرصفة لتعزله رشة مطر. وتعاني المتاجر من تجمعات المياه، ورصدت عدسة "الخليج 365" تكدس المركبات بدءًا من جسر الصيانة في اتجاه المؤتمرات. من جهة أخرى، ومع هطول الامطار أعلن المركز الوطني للعمليات الامنية بوزارة الداخلية (911) إغلاق الجهات المختصة طريق الهدا في الاتجاهين احترازيا بشكل مؤقت، داعياً إلى أخذ الحيطة والحذر.

غمرت صور الأجواء اللطيفة هواتف أهل الطائف على مدى 4 أيام بعد هطول استمر لأربعة أيام من الحوية شمالا إلى الهدا غرباً والشفا وأحياء الشرق والوسط. وعزلت أمطار خفيفة إلى متوسطة أمس (الأربعاء) حي المليساء لتكشف ضعف شبكة التصريف، خصوصا في طريق المؤتمرات والشارع الذي شهد في فترات سابقة مشروعا تطويريا متكاملا من الإنارة والأرصفة لتعزله رشة مطر. وتعاني المتاجر من تجمعات المياه، ورصدت عدسة "الخليج 365" تكدس المركبات بدءًا من جسر الصيانة في اتجاه المؤتمرات. من جهة أخرى، ومع هطول الامطار أعلن المركز الوطني للعمليات الامنية بوزارة الداخلية (911) إغلاق الجهات المختصة طريق الهدا في الاتجاهين احترازيا بشكل مؤقت، داعياً إلى أخذ الحيطة والحذر.

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