شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية ولي العهد.. ملتقى دولي لمناقشة تأمين الممرات البحرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تحت رعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تنظم القوات البحرية الملكية السعودية خلال الفترة من 24-26 نوفمبر الجاري في الرياض، الملتقى السعودي الدولي للسفن الدورية البحرية، بعنوان «أهمية تأمين الممرات البحرية الإستراتيجية».

وأكد رئيس لجنة الملتقى العميد البحري الركن فيصل الغميسي، خلال المؤتمر الصحفي التعريفي بالملتقى أمس (الأربعاء) بمقر قيادة القوات البحرية الملكية السعودية، أن الفعالية تناقش سبل تأمين وسلامة الممرات البحرية نظراً لدورها في حركة الملاحة الدولية لا سيما في منطقتنا إذ تشكل مضائق «هرمز، وباب المندب، والسويس» ممرات حيوية في طريق الصادرات والواردات العالمية، في حين أن تعرضها لتهديدات سينعكس على الاقتصاد العالمي. وبين أن الملتقى يبرز الدور الذي تضطلع به المملكة على المستويين الإقليمي والدولي للإسهام في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وبما يتفق مع تحقيق رؤية وزارة الدفاع.

وأشار إلى أن الملتقى يهدف إلى تعزيز التعاون بين القوات البحرية الملكية ونظيراتها في الدول الشقيقة والصديقة، والعمل على تأمين حرية حركة الملاحة البحرية الدولية في المضائق والممرات الاستراتيجية والأماكن الحرجة، وتعزيز الأمن البحري في الممرات البحرية الاستراتيجية وحماية خطوط المواصلات، إلى جانب تقديم المفاهيم والأنظمة الحديثة في حماية الممرات البحرية الاستراتيجية، ومناقشة تطبيقات القانون الدولي ودوره في الممرات البحرية الاستراتيجية، والعمل على توحيد الجهود لمجابهة الأعمال التي تهدد الأمن البحري في المنطقة، ورفع الوعي بالبيئة البحرية.

وأوضح العميد الغميسي، أن الملتقى يتناول خمسة محاور رئيسية تناقش الجوانب المتعلقة بأهمية تأمين الممرات البحرية الإستراتيجية، إضافة إلى إقامة معرض مصاحب بمشاركة عدد من الشركات المحلية والأجنبية يبرز أحدث المعدات والتقنيات والأنظمة في مجال الأمن البحري.