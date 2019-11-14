شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سلطان يطلع على أعمال «منتدى الإدارة» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمس (الأربعاء) في مقر الإمارة بجدة، رئيس منتدى الإدارة والأعمال الدكتور عبدالله الشدادي، يرافقه أعضاء مجلس أمناء المنتدى.
واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن أعمال المنتدى العلمية في دورته الـ11، التي تحمل عنوان «القيادة والتطوير واستشراف المستقبل لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة»، إلى جانب حرص المنتدى خلال الدورات السابقة على استعراض نتائج الفكر، والممارسة القيادية في المنظمات، إضافة إلى طرح مفاهيم إدارة التغيير والتجارب الناجحة في هذا الإطار، لغايات العمل على تطوير قطاع الإدارة والأعمال على المستوى المحلي والعربي عبر ما يتم طرحه من أفكار وتجارب متميزة ورؤى عالمية.
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