وزير الإعلام يطلق «خدماتي» ويناقش «تطويرية واس»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) ناقش مجلس إدارة وكالة الأنباء

ناقش مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس (الأربعاء) خلال اجتماعه الـ13، برئاسة وزير الإعلام تركي الشبانة، عدداً من البرامج التطويرية للوكالة. وهنأ الشبانة في بداية الاجتماع عضوي المجلس الدكتور فهد آل عقران، وعضوان الأحمري، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينهما عضوين في مجلس إدارة الوكالة، كما هنأ عضو المجلس يعرب الثنيان على ترشيحه ليكون ممثلاً لوزارة المالية في مجلس إدارة الوكالة، متمنياً التوفيق للجميع. وأطلع رئيس الوكالة، نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالله الحسين، المجلس، على أهم ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، واستعرض جدول الأعمال، فيما ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، إذ وافق على إقرار لائحة منسوبي وكالة الأنباء السعودية، وتفويض رئيس الوكالة لرفعها للجهات المختصة لاستكمال إجراءاتها وتطبيقها. وأقر ميزانية الوكالة للعام المالي القادم 1441/‏1442، وفوض رئيس الوكالة برفعها، كما اطلع المجلس على عرض مرئي لخطة الوكالة لتغطية قمة دول مجموعة الـ20 التي ستعقد في الرياض في نوفمبر 2020. من جهة ثانية، أطلق وزير الإعلام أمس، تطبيق «خدماتي»، لمساعدة موظفي الوزارة على أداء أعمالهم وإنجاز معاملاتهم الداخلية بسرعة وسهولة. ويتم تحميل التطبيق على أجهزة الهواتف الذكية، ليساعد المديرين والموظفين في وزارة الإعلام على الوصول المرن والسريع للخدمات، والاطلاع على المعلومات الشخصية المطلوبة للمرؤوسين، ما يوفر المرونة الكافية التي يتطلبها العمل، ويسهم في إنجاز المعاملات الداخلية من خلاله بسرعة وسهولة.

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