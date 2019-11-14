شكرا لقرائتكم خبر عن 482 شابا في دورات «الفنون المسرحية» بـ 3 مدن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تنظم جامعة الملك عبدالعزيز على مدار العام الدراسي الحالي، دورات تدريبية متنوعة في مجال التمثيل والإخراج والفنون والتقنيات المسرحية في مدينة جدة ومكة المكرمة والطائف، توافقاً مع رؤية المملكة 2030 في ترسيخ الأنشطة والبرامج المجتمعية كأهداف يسعى لتحقيقها الفن المسرحي، بمشاركة 482 شابا وشابة.

وأوضح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم الحياني، أن الدورات تنطلق من تحقيق الأهداف التعليمية للجامعة بتنمية المهارات المعرفية والعلمية والثقافية وصقل شخصية الشباب والشابات، إضافة إلى دعم المسرح الجامعي وتطويره وتحقيق تطلعات وأهداف رؤية المملكة 2030.

من جهة ثانية، احتفلت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمس، بتخرج متدربي الدفعة الأولى من المرحلة الخارجية في برنامج الدعم الإداري للخدمات التدريبية والتعليمية، ضمن البرنامج المشترك بين جامعة الملك عبدالعزيز والهيئة، بمعهد البحوث والاستشارات بجامعة الملك عبدالعزيز.

وقال الرئيس العام للهيئة عبدالرحمن الطريقي، إنه تم اختيار المتدربين بعناية لتأهليهم لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، إذ تحقق تأهيل 1000 متدرب.