القوات المسلحة الإماراتية تعلن استشهاد أحد جنودها في السعودية

الخميس 14 نوفمبر 2019

أعلنت القوات المسلحة الإماراتية، مساء اليوم الأربعاء، استشهاد الجندي طارق حسين حسن البلوشي، في منطقة نجران جنوب السعودية.



وقال بيان للقوات المسلحة إن العريف أول طارق البلوشي استشهد خلال أدائه الواجب في إطار عمليتي إعادة الأمل، وعاصفة الحزم، ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.

وتعد دولة الإمارات، ثاني أكبر دولة بعد السعودية من حيث المشاركة بقوات جوية في عملية ”عاصفة الحزم“ التي بدأت في 26 مارس/آذار 2015، وتحوّلت إلى عملية ”إعادة الأمل“ في 22 أبريل/ نيسان من العام نفسه.