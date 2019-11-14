شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح وحدة علاج الألم الحاد بـ«شرق جدة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

افتتح المدير التنفيذي لمستشفى شرق جدة الدكتور ماجد بن عبدربه المورقي، أول وحدة متكاملة لعلاج الألم الحاد والمزمن لجميع الفئات العمرية على مستوى وزارة الصحة.

وأكد الدكتور المورقي، أن وزارة الصحة تسعى جاهدة لتطوير خدماتها المقدمة للمستفيدين من مرضى ومراجعين، لافتاً إلى أهمية الدور الذي ستؤديه الوحدة في تخفيف آلام المرضى الحادة بعد العمليات الجراحية للأطفال والكبار والولادة بدون ألم، خصوصاً مرضى الأورام وغيرهم ممن يعانون من مثل هذه الآلام لاسيما في ظل وجود كادر طبي متخصص ومؤهل في علاج الألم من الأطباء والممارسين الصحيين المساعدين.

وقال إن وحدة علاج الألم تعتبر حافزاً لسرعة عودة المرضى لحياتهم الطبيعية بعد العمليات الجراحية نظراً لما تشتمل عليه من تخصصات تشخيصية متنوعة تقوم جميعها بعلاج جميع أنواع الألم الحاد والمزمن.