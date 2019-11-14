شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان بن سلمان: السعوديون مبدعون بالفطرة ومتحفزون بهمة للمستقبل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان، أن المملكة طوال تاريخها وهي منجزة ومتحفزة وتعمل بهمة للمستقبل، ولهذا فإنه يجب أن لا نكون بعيدين عن تحقيق إنجازات في مجال صناعة وعلوم الفضاء.

وقال خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة أمس (الأربعاء) في الرياض، بحضور نائب وزير التعليم للجامعات والبحث العلمي والابتكار الدكتور حاتم المرزوقي، ومشاركة 60 مسؤولاً من مديري الجامعات السعودية وعمداء الكليات ووزارة التعليم: «المملكة تتميز في محيطها أن المواطنين الذي دربوا وتم تأهيلهم على مستوى عالٍ مميزون ومبدعون بالفطرة، ولهذا الهيئة السعودية للفضاء تركز على الاختصاصات والمشاريع والقطاع الخاص وتحفيز مسرعات وحاضنات الأعمال في المنشآت الصغيرة والمتوسط ودعم المبادرات العلمية والعملية».

ولفت الأمير سلطان بن سلمان إلى أن الهيئة ومنذ صدور الأمر الملكي بتأسيسها في 2019، عملت على إعداد الإستراتيجة الوطنية للفضاء لتكون شاملة وطموحة ومتطورة وهي الآن جاهزة وسيتم رفعها للدولة لاعتمادها وإقرارها، مبيناً أن الإستراتيجية كبيرة وعميقة وتستوعب طموح الإنسان السعودي وتطلعه وشغفه بالمستقبل، كما تولي أهمية كبيرة بتنمية رأس المال البشري في علوم الفضاء ومختلف مجالاته.

Advertisements

ولفت إلى أن صناعة الفضاء اليوم أصبحت مجالاً مهماً وحيوياً في مختلف شؤون الحياة ومنها الطبية، التعليمية، الخدمية، والطيران والملاحة الجوية وغيرها، ولا أدل على ذلك من السباق المحموم من الدول الكبرى للاستثمار فيها.

وعن التعاون مع وزارة التعليم وعقد هذه الورشة، قال إن الهيئة السعودية للفضاء عقدت سلسلة من الاجتماعات مع عدد كبير من المؤسسات الحكومية والخاصة وتمت الاستنارة بآرائهم وتطلعاتهم أثناء بناء وتصميم الإستراتيجية بما يحقق العوائد المرجوة من إنشاء هذه الهيئة، ونحن ننظر إلى التعليم والجامعات كشريك مهم جداً.

من جهته أكد الدكتور حاتم المرزوقي أن الإستراتيجية الوطنية للفضاء والتي تم طرحها طموحة وجريئة، ووزارة التعليم والجامعات شريك فاعل في خدمة الهيئة وبرامجها بما يحقق للوطن الخير والفائدة.

وناقشت الورشة أسس وآليات التعاون بين الهيئة السعودية للفضاء والجامعات بما في ذلك بناء الأقسام التعليمية والمعامل وإنشاء مراكز البحوث في مجال علوم الفضاء وخلق فرص استثمارية مناسبة وتقديمها للقطاع الخاص.