شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعدل لائحة تقويم الطلاب.. 5 أيام لاختبار «الابتدائية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

جرت وزارة التعليم تعديلا جذريا على لائحة تقويم الطالب شملت تغييرات في المادة الخامسة الخاصة بضوابط توزيع درجات المواد بتخصيص 20 درجة بالمرحلة الابتدائية لأعمال الفصل توزع بواقع 10 درجات لعدد من الاختبارات التحريرية القصيرة التي تنفذ في نهاية كل فصل أو باب أو وحدة من الكتاب طبقا لطبيعة كل مادة.

كما خصصت التعديلات 10 درجات لتقويم الطالب بأدوات تقويم متنوعة خلال الفصل الدراسي لذات المرحلة في مواد التوحيد، الفقة والسلوك، الحديث والسيرة، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية والمواطنة، بدءا من الصف الثالث حتى السادس ابتدائي بواقع 4 درجات على المهمات الأدائية، 3 درجات للمشاركة الصفية، و3 للواجبات المنزلية.

كما شملت التعديلات توزيع درجات تقويم الطالب في اللغة العربية للمرحلة الابتدائية الصف الثالث بواقع 10 درجات للاستماع والتحدث والقراءة والكتابة وتطبق نهاية كل وحدتين، فيما تخصص 10 درجات لاختبار تحريري نهاية كل وحدتين و30 درجة للاختبار نهاية الفصل الدراسي.

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فيما وزعت درجات تقويم الطالب في اللغة العربية من الصف الرابع حتى السادس ابتدائي، إضافة إلى طلاب المرحلة المتوسطة، بواقع 10 درجات للأداء القرائي والمهمات الأدائية، و10 درجات للاختبار التحريري نهاية كل وحدة لتقييم بقية المهارات اللغوية، و30 درجة لاختبار نهاية الفصل الدراسي.

وشمل التعديل في اللائحة الطلاب المنتسبين بواقع 50 درجة تقسم على جزءين الأول 20 درجة، منها 6 الكتابي و5 الشفهي و3 استظهار النصوص و6 الأداء القرائي، فيما توزع 30 درجة على النحو التالي: 6 فهم المسموع وتحليله وتذوقه ونقده و6 فهم المقروء وتحليله و4 للرسم الإملائي و2 للخط و4 لكل من الصنف والأسلوب اللغوي والوظيفة النحوية.

وأكدت المذكرة تطبيق التعديلات في اللائحة على طلاب التربية الخاصة الملتحقين في المعاهد والبرامج المستقلة والطلاب المستفيدين من برامج التربية الخاصة والمدرجين ضمن طلاب التعليم العام في المدرسة مع تطبيق الضوابط الخاصة لتقويم هذه الفئات.

وتضمن التعديل في اللائحة درجة النهاية الصغرى لطلاب الذكاء الحدي 30 درجة لجميع المواد شريطة حصولهم على نسبة 15% من درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني، فيما حددت مدة اختبار الفصل الدراسي 5 أيام فقط لطلاب المرحلة الابتدائية ولا تقل عن ذلك وتكون متزامنة مع المرحلتين المتوسطة والثانوية.