شكرا لقرائتكم خبر عن 300 ريال أقصى غرامة لعدم حمل رخصة قيادة.. و 500 لـ«غير المجددة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أكدت مصادر مطلعة لـ«الخليج 365» أن العقوبة المقررة لعدم حمل رخصة قيادة المركبات، عبارة عن غرامة تتراوح بين 150/‏‏300 ريال، وفق ما حدده جدول رقم 2 في لائحة المخالفات المعدلة، فيما حدد جدول رقم 3 عقوبة القيادة برخصة منتهية التي تتراوح غرامتها من 300/‏‏500 ريال.

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن غرامة التطويف «عدم حمل رخصة قيادة سارية المفعول» للجنسين، تُحتسب بعد مرور 60 يوماً من تاريخ انتهاء الرخصة.

وبينت أن مخالفات المرور وساهر تسجل بحدها الأدنى، ويجوز أن تسجل بحدها الأعلى، في حالة ظروف مشددة بقرار من قِبل لجنة أو لجان تشكل من قِبل الوزير، وتحدد اللائحة الظروف المشددة وإجراءات عمل اللجنة.

وتغلظ عقوبة المخالفات وفق الجدول رقم 5، بفرض غرامة تتراوح بين 1000/‏‏2000 ريال، وتشمل مخالفة قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة، أو في حال سحب الرخصة، أو قيادة المركبة برخصة قيادة لا تناسب حجمها ونوع استخدامها، أو الوقوف على خطوط السكك الحديدية، أو قيادة مركبة دون توافر تجهيزات مثل المكابح والأنوار، أو استخدام لوحات غير صادرة من الإدارة المختصة، وأكدت إدارة المرور على وجوب خلو سجل المفوض له من المخالفات المرورية عند الرغبة في تفويضه بقيادة المركبة.