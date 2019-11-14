شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تدعو المتقدمين لوظائفها للمقابلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت وزارة العدل موعد إجراء المقابلات الشخصية لوظائف «باحث موارد بشرية ومحاسب للرجال، ومدير مشروع والوظائف الإدارية للرجال» بالمرتبة الـ8. ودعت المتقدمين على الوظائف المعلن عنها خلال الفترة من تاريخ 14 صفر 1441 هـ حتى 18 صفر 1441 هـ، مؤكدة أن إجراء المقابلات الشخصية للرجال سيبدأ يوم الأحد الموافق 20 ربيع الأول 1441هـ.

ونوهت الوزارة بضرورة مراجعة المتقدمين بوابة الوزارة، والاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة المقابلة الشخصية المتضمنة تاريخ ووقت ومقر المقابلة، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد المقابلات الشخصية للنساء لاحقا.